У «Резерв+» з'являться нові відстрочки від мобілізації

Застосунок Міноборони «Резерв+». Фото: «МикВісті»

Міністерство оборони працює над розширенням функціоналу сервісу в застосунку «Резерв+». Наприкінці липня — на початку серпня у застосунку з’являться нові категорії громадян, які зможуть оформити відстрочку від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Оформити відстрочку онлайн зможуть:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої та професійної освіти — за умови, що їхні дані внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи — якщо цей статус підтверджується даними з Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України та ДРАЦС.

«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і без прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», — зазначила Катерина Черногоренко.

Також вона анонсувала, що невдовзі в «Резерв+» з’являться нові опції для родин, які виховують дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала функція онлайн-оплати штрафів. Військовозобов’язані, які не оновили свої персональні дані до 16 липня 2024 року, тепер можуть сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень — це половина від повної суми.