У «Резерв+» з’явилась можливість сплатити штраф онлайн зі знижкою

Застосунок Міноборони «Резерв+». Фото: «МикВісті»

У застосунку «Резерв+» запрацювала функція онлайн-оплати штрафів. Військовозобов’язані, які не оновили свої персональні дані до 16 липня 2024 року, тепер можуть сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень — це половина від повної суми.

Як повідомили у Міністерстві оборони, наразі в застосунку доступна лише оплата штрафу за несвоєчасне уточнення даних. Інші види порушень згодом також можна буде сплатити через «Резерв+».

Щоб скористатися новою функцією, потрібно оновити застосунок, зайти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів користувач отримає рішення ТЦК, після чого відкриється можливість оплатити штраф.

Пільгова сума діє протягом 20 днів з моменту отримання рішення. Якщо не встигнути вчасно — доведеться сплатити повну суму 17 000 гривень. А у випадку затримки понад 40 днів — штраф зростає до 34 000 гривень, і справа передається виконавчій службі.

У Міноборони пояснили, що сервіс вводиться поступово, щоб уникнути перевантаження. Повноцінне розгортання функції очікується протягом кількох днів.

Раніше повідомлялось, що в Україні військовозобов’язані, які не уточнили свої облікові дані в територіальних центрах комплектування, тепер можуть зробити це, сплативши штраф зі знижкою 50%. А для тих, хто добровільно піде на службу — адмінпровадження скасують.