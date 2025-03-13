В Україні зменшили на 50% штраф за неуточнення даних в «Резерв+»

Військові на площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

В Україні військовозобов’язані, які не уточнили свої облікові дані в територіальних центрах комплектування, тепер можуть зробити це, сплативши штраф зі знижкою 50%. А для тих, хто добровільно піде на службу — адмінпровадження скасують.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Зокрема, законопроєкт №12093 підтримали 240 депутатів.

Згідно з документом, військовозобов’язаний має 10 днів, щоб самостійно звернутися до уповноважених органів і сплатити штраф у розмірі 50% від встановленої суми. Для цього необхідно подати заяву до ТЦК, де особа перебуває на обліку, вказавши, що не заперечує факт порушення та погоджується на адміністративну відповідальність без розгляду справи в суді.

Зазначається, що подати заяву можна особисто у письмовій формі або через електронний кабінет у «Резерв+». Після отримання заяви керівник ТЦК протягом трьох днів ухвалює рішення щодо накладення штрафу.

Крім того, передбачається можливість закриття адміністративних проваджень щодо порушень військового обліку для тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Метою законопроєкту є заохочення військовозобов’язаних до уточнення даних та поповнення державного бюджету за рахунок добровільної сплати штрафів, зазначається в пояснювальній записці.

Раніше у Міноборони розповіли, що через «Резерв+» українці оновили дані навіть на Гаїті та в Гренландії.

Нагадаємо, що Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг.