  • четвер

    13 березня, 2025

  • 11.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні зменшили на 50% штраф за неуточнення даних в «Резерв+»

Військові на площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Військові на площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

В Україні військовозобов’язані, які не уточнили свої облікові дані в територіальних центрах комплектування, тепер можуть зробити це, сплативши штраф зі знижкою 50%. А для тих, хто добровільно піде на службу — адмінпровадження скасують.

Як  повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Зокрема, законопроєкт №12093 підтримали 240 депутатів.

Згідно з документом, військовозобов’язаний має 10 днів, щоб самостійно звернутися до уповноважених органів і сплатити штраф у розмірі 50% від встановленої суми. Для цього необхідно подати заяву до ТЦК, де особа перебуває на обліку, вказавши, що не заперечує факт порушення та погоджується на адміністративну відповідальність без розгляду справи в суді.

Зазначається, що подати заяву можна особисто у письмовій формі або через електронний кабінет у «Резерв+». Після отримання заяви керівник ТЦК протягом трьох днів ухвалює рішення щодо накладення штрафу.

Крім того, передбачається можливість закриття адміністративних проваджень щодо порушень військового обліку для тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Метою законопроєкту є заохочення військовозобов’язаних до уточнення даних та поповнення державного бюджету за рахунок добровільної сплати штрафів, зазначається в пояснювальній записці.

Раніше у Міноборони розповіли, що через «Резерв+» українці оновили дані навіть на Гаїті та в Гренландії.

Нагадаємо, що Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг.

Останні новини про: ТЦК

У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік, розпочато розслідування
На Миколаївщині за порушення військового обліку виписали 151 штраф
Рада підтримала законопроєкт про відповідальність про покарання керівників ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві горить очерет: на місці працює кілька загонів рятувальників

Світлана Іванченко
новини

Суд зобовʼязав Миколаївську ТЕЦ надати МикВісті дані про зарплати керівництва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція закрила справу щодо недопуску журналістів до Миколаївської міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

Апеляція погодилась відпустити з СІЗО Невінчанного на нічний домашній арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Про гарантії безпеки ми будемо говорити детально, якщо буде тиша на 30 днів», — Зеленський

Анна Гакман

Останні новини про: ТЦК

Рада підтримала законопроєкт про відповідальність про покарання керівників ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію
На Миколаївщині за порушення військового обліку виписали 151 штраф
У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік, розпочато розслідування

Суд зобовʼязав Миколаївську ТЕЦ надати МикВісті дані про зарплати керівництва

Очільниця управління охорони здоровʼя Миколаївщини отримує у середньому ₴40 тис. зарплати

1 година тому

Поліція закрила справу щодо недопуску журналістів до Миколаївської міськради

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні