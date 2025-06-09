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«Схоже, у вас проблеми з військовим обліком»: оплата штрафів ТЦК у «Резерв+» запрацює до кінця червня

Військові на площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Військові на площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Міністерство оборони України планує до кінця червня запустити нову функцію в мобільному застосунку «Резерв+» — оплату штрафів за порушення військового обліку. 

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв’ю DOU.

— Ми готуємося до запуску оплати штрафів у «Резерв+». Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня, —  сказала Катерина Черногоренко.

Вона уточнила, що у застосунку вказуватимуть причину порушення військового обліку, наразі це червона стрічка з написом: «Схоже, у вас проблеми з військовим обліком». У разі наявності порушення з’явиться кнопка «Сплатити штраф». При добровільній сплаті буде діяти знижка 50%.

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— Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт «не явився на оповіщення», «не пройшов ВЛК» тощо. Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф». Якщо її натиснути, побачить віконце «Якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки, — пояснила заступниця міністра.

За її словами, перед сплатою користувач зможе перевірити всі дані, а також підписати заяву про визнання порушення — онлайн. Квитанція про оплату автоматично зберігатиметься в реєстрі «Оберіг».

— Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему, — додала Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра уточнила, що на першому етапі через «Резерв+» можна буде сплатити штрафи за не оновленні вчасно дані, згодом додадуть інші категорії.

Раніше повідомлялось, що в Україні військовозобов’язані, які не уточнили свої облікові дані в територіальних центрах комплектування, тепер можуть зробити це, сплативши штраф зі знижкою 50%. А для тих, хто добровільно піде на службу — адмінпровадження скасують.

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