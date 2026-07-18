Міноборони попередило, що «Резерв+» може не працювати п'ять днів

«Резерв+» може тимчасово не працювати чотири дні. Ілюстративне фото Віктор Ковальчук, УНІАН

З 18 до 22 липня в Україні може не працювати застосунок «Резерв+». Він, ймовірно, буде тимчасово недоступним через технічні роботи.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У міністерстві зазначили, що роботи проводитимуть переважно вночі. Проте порадили завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа або роздрукувати його.

«На головному екрані застосунку натисніть + та виберіть «Завантажити PDF». За можливості — також роздрукуйте», — зазначили у міністерстві.

Також повідомили, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, але посади міністра оборони та закордонних справ — залишились вакантними.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Центру спецоперацій «А» та тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Євгена Хмару відповідальним за виконання обов’язків міністра оборони.

Раніше у різних містах України, зокрема і у Миколаєві, відбулися акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.