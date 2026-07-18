 Міноборони попередило, що «Резерв+» може не працювати п'ять днів

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Головна Новини Оборона 7:19, 18 липня, 2026

Міноборони попередило, що «Резерв+» може не працювати п'ять днів

«Резерв+» може тимчасово не працювати чотири дні. Ілюстративне фото Віктор Ковальчук, УНІАН«Резерв+» може тимчасово не працювати чотири дні. Ілюстративне фото Віктор Ковальчук, УНІАН

З 18 до 22 липня в Україні може не працювати застосунок «Резерв+». Він, ймовірно, буде тимчасово недоступним через технічні роботи.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У міністерстві зазначили, що роботи проводитимуть переважно вночі. Проте порадили завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа або роздрукувати його.

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«На головному екрані застосунку натисніть + та виберіть «Завантажити PDF». За можливості — також роздрукуйте», — зазначили у міністерстві.

Також повідомили, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, але посади міністра оборони та закордонних справ — залишились вакантними.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Центру спецоперацій «А» та тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Євгена Хмару відповідальним за виконання обов’язків міністра оборони.

Раніше у різних містах України, зокрема і у Миколаєві, відбулися акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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