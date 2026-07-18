Міноборони попередило, що «Резерв+» може не працювати п'ять днів
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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З 18 до 22 липня в Україні може не працювати застосунок «Резерв+». Він, ймовірно, буде тимчасово недоступним через технічні роботи.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
У міністерстві зазначили, що роботи проводитимуть переважно вночі. Проте порадили завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа або роздрукувати його.
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«На головному екрані застосунку натисніть + та виберіть «Завантажити PDF». За можливості — також роздрукуйте», — зазначили у міністерстві.
Також повідомили, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, що Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, але посади міністра оборони та закордонних справ — залишились вакантними.
Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Центру спецоперацій «А» та тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Євгена Хмару відповідальним за виконання обов’язків міністра оборони.
Раніше у різних містах України, зокрема і у Миколаєві, відбулися акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.
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