Хмара з СБУ може очолити міноборони: Зеленський доручив йому виконувати обов’язки замість Федорова

Євген Хмара. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Центру спецоперацій «А» та тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Євгена Хмару відповідальним за виконання обов’язків міністра оборони.

Як повідомив глава країни, він планує звернутися до Верховної Ради про затвердження Хмари на цій посаді.

За словами президента, він доручив Євгену Хмарі продовжити реформування оборонної сфери та забезпечити виконання поставлених завдань.

— Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні! — зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що під час зустрічі з Хмарою обговорили проведення далекобійних операцій проти Росії, а також забезпечення підрозділів безпеки й Сил оборони необхідними засобами.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що досвід Хмари у проведенні спеціальних операцій та управлінні підрозділами має допомогти у розвитку оборонної сфери.

— Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні, — впевнений президент.

За його словами, стратегічне бачення щодо використання технологічних ударних можливостей та практичний досвід роботи в Центрі спецоперацій «Альфа» можуть стати перевагою на посаді очільника Міністерства оборони.

Слід зазначити, Хмара раніше очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, а з січня 2026 року був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів, але посади міністра оборони та закордонних справ — залишились вакантними.

Раніше у різних містах України, зокрема і у Миколаєві, відбулися акції на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.