Кадрові рішення в оборонному секторі були необхідні перед зимою, — Зеленський

Зеленський розповів, чому змінив керівництво Міноборони. Фото: Zelenskiy Official, Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кадрові зміни в оборонному секторі були необхідні для підготовки країни до складної зими та покращення взаємодії між Міністерством оборони і військовим командуванням.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, Україні потрібен уряд, який розуміє виклики майбутнього опалювального сезону, тому одним із пріоритетів стало посилення роботи в енергетичному напрямку.

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— Перш за все, нам довелося підготуватися до дуже важкої зими, і ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Звичайно, це може бути важко чи ще гірше. Це залежатиме від партнерів і від нас, — сказав Володимир Зеленський.

Президент також заявив, що протягом кількох місяців існували проблеми у взаємодії між керівництвом Міністерства оборони та військовим командуванням.

— Є деякі речі, з якими потрібно впоратися, і ви можете впоратися з ними, лише якщо міністерство співпрацює з армією. Ви не можете впоратися з цим з одного боку, — зазначив він.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності змін у підходах до мобілізації.

— Нам потрібне нове ставлення до мобілізації, нові кроки, можливо, нові, можливо, не дуже швидкі, можливо, не щось радикальне. Але щоб знайти шлях до цього, мені потрібна одностайність між цими двома інституціями, — сказав президент.

Він також підкреслив, що Україна потребує посилення протибалістичної оборони, а відповідальні за це структури мають постійно координувати свої дії.

Під час своєї підсумкової пресконференції колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

Також Михайло Федоров заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.

На тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбуваються мітинги. У Миколаєві також відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації».

Згодом у медіа почали писати про відставку Олександра Сирського. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про звільнення з посади головнокомандувача не відповідає дійсності.

Крім того, після повідомлень про можливу заміну головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського командувачі Сил оборони почали публічно висловлювати йому підтримку.