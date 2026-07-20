 Медіа повідомляють про можливу відставку Сирського: Генштаб спростував звільнення головкома

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Головна Новини Політика 16:44, 20 липня, 2026

Медіа повідомляють про можливу відставку Сирського: Генштаб спростував звільнення головкома

Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Архівне фото: ReutersОлександр Сирський та Володимир Зеленський. Архівне фото: Reuters

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про нібито звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача не відповідає дійсності.

Про звільнення повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовників в Офісі президента та уряді.

Серед претендентів на посаду головнокомандувача ЗСУ називають командувача Об’єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командира Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола та командира корпусу Нацгвардії «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського.

За інформацією джерел видання, питання можливого звільнення Сирського можуть розглянути під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке відбудеться 20 липня.

Володимир Горбатюк на зустрічі з Зеленським 20 липня 2026 року. Фото: Офіс президентаВолодимир Горбатюк на зустрічі з Володимиром Зеленським 20 липня 2026 року. Фото: Офіс президента

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про нібито звільнення Олександра Сирського. Там заявили, що повідомлення у соцмережах та деяких медіа не відповідають дійсності.

У Генштабі наголосили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати обов’язки головнокомандувача ЗСУ, а начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов — свої функції. Звільнення з цих посад можливе лише на підставі указу президента України.

Раніше повідомлялось, що після повідомлень у медіа про можливу заміну головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського командувачі Сил оборони почали публічно висловлювати йому підтримку.

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Нагадаємо, під час своєї підсумкової пресконференції колишній мінстр оборони Михайло Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

Також Михайло Федоров заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.

На тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбуваються мітинги. У Миколаєві також відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації». Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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