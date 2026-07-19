Командувачі Сил оборони публічно підтримали Сирського після чуток про його можливу відставку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідає президенту України. Фото: Офіс Президента

Після повідомлень у медіа про можливу заміну головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського командувачі Сил оборони почали публічно висловлювати йому підтримку.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майор Олег Апостол розкритикував спроби розколювати суспільство в умовах війни. За його словами, оцінювати дії військового керівництва беруться люди, які ніколи не ухвалювали бойових рішень і не несли відповідальності за життя особового складу.

— Той, хто не відчував цієї відповідальності, не має морального права огульно засуджувати найвище військове командування — людей, які від початку війни разом із військом несуть її тягар, ухвалюють надзвичайно складні рішення та відповідають за них не словами, а власною честю, долею і життям, — написав Олег Апостол.

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Командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа також заявив, що під час війни неприпустимо підривати довіру до Збройних сил.

— ЗСУ — чи не єдина інституція, що твердо стоїть на ногах, незважаючи ні на що. Вважаю, що оцінювати роботу Головнокомандувача має право лише Президент як Верховний Головнокомандувач. Підбурення людей під час війни розколює наше суспільство і грає на руку ворогові, — зазначив він.

До підтримки Олександра Сирського долучилася й колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона заявила, що головнокомандувач має «беззаперечний військовий талант», а його підхід до планування операцій вивчають генерали країн НАТО.

За словами Ганни Маляр, Олександр Сирський є командиром наступального типу, який не боїться брати на себе відповідальність. Вона також спростувала твердження про його «радянську освіту», наголосивши, що він пройшов усі рівні сучасної військової підготовки в незалежній Україні та навчання за програмами НАТО.

Водночас вона визнала, що українська армія має проблеми та потребує змін, однак наголосила, що публічне приниження головнокомандувача під час війни послаблює країну.

— Коли країна починає так гидко принижувати та знищувати Головнокомандувача української армії, генерала, який звільнив найбільше українських територій і спланував усі успішні наступальні операції цієї війни, — вона однозначно стає слабшою, — написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, під час своєї підсумкової пресконференції колишній мінстр оборони Михайло Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

Також Михайло Федоров заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.

На тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбуваються мітинги. У Миколаєві також відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації». Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.