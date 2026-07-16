 Зекономили мільярди на дронах і $100 млн на снарядах: Федоров про результати відкритих тендерів

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Головна Новини Оборона 14:32, 16 липня, 2026

Зекономили мільярди на дронах і $100 млн на снарядах: Федоров про результати відкритих тендерів

Михаило Федоров. Фото: Офіс президентаМихаило Федоров. Фото: Офіс президента

Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Федоров заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.

Про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, у тендері на закупівлю далекобійних артилерійських снарядів спочатку перемогли п’ять компаній, згодом до них приєдналася ще одна. Конкуренція між постачальниками дозволила знизити вартість кожного снаряда приблизно на тисячу доларів, що в підсумку забезпечило економію близько 100 мільйонів доларів.

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Також Міноборони провело тендер на закупівлю 160 тисяч далекобійних дронів «Кримстрайк». У ньому взяли участь 59 компаній. За словами Федорова, це дало змогу зменшити вартість безпілотників на 20–30%.

Бюджет програми закупівлі дронів перевищував 20 мільярдів доларів. В.о. міністра зазначив, що навіть 20% економії на такій сумі становлять значний фінансовий ресурс, який можна спрямувати на інші потреби оборони.

Крім того, після запровадження відкритих тендерів Міністерство оборони припинило низку контрактів, які українські компанії раніше укладали безпосередньо з іноземними постачальниками.

Водночас у четвер у різних містах України, зокрема і у Миколаєві, відбулися акції на підтримку виконувача обов’язків міністра оборони Михайла Федорова.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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