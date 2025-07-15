Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримали 320 депутатів. Це вже буде 16 продовження воєнного стану.

Як словами Ярослава Железняка, обидва закони набудуть чинності 7 серпня, тож воєнний стан та мобілізація триватимуть ще до 5 листопада.

Результати голосування за продовження воєнного стану та мобілізації. Фото: Telegram / Залізний нардеп

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не планує запроваджувати мобілізацію з 18 років, як цього очікують деякі міжнародні партнери.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що, хоча не вважає себе беззаперечно найкращим лідером для України, він має унікальний досвід, здобутий за понад три роки повномасштабної війни, і саме цей досвід нині критично важливий для країни.