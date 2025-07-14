Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 14 липня вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження загальної мобілізації та дії воєнного стану.

Відповідні проєкти оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Законопроєкти «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» та «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» мають продовжити мобілізацію та воєнний стан на 90 днів.

Водночас нардеп Ярослав Железняк зазначив, що на цьому пленарному тижні парламент 16-й раз проголосує за них.

Відповідно продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не планує запроваджувати мобілізацію з 18 років, як цього очікують деякі міжнародні партнери.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що, хоча не вважає себе беззаперечно найкращим лідером для України, він має унікальний досвід, здобутий за понад три роки повномасштабної війни, і саме цей досвід нині критично важливий для країни.