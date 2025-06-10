Україна не буде мобілізовувати з 18 років, попри тиск партнерів, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: korrespondent.net

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не планує запроваджувати мобілізацію з 18 років, як цього очікують деякі міжнародні партнери.

Про це він заявив в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

За словами глави держави, щомісячна мобілізаційна спроможність України становить близько 27 тисяч осіб, тоді як Росія здатна мобілізувати від 40 до 50 тисяч, зокрема через вищі втрати на фронті. Однак Володимир Зеленський вважає, що вирішальну роль у війні відіграють не лише чисельність, а передусім технології, озброєння, фінансування і стратегічний тиск.

Президент підкреслив, що Україна не вважає доцільним примусово призивати до армії юнаків з 18 років. Натомість цій категорії пропонується альтернативний варіант — укладення річного контракту за бажанням.

Володимир Зеленський також зазначив, що лідери деяких західних країн використовують відсутність мобілізації з 18 років в Україні як аргумент, чому вони не запроваджують суворіші санкції проти Росії. Проте, за його словами, нинішня реальність демонструє, що без належного озброєння навіть велика кількість військових не здатна ефективно стримувати агресора.

— Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн. Операція «Павутина» показала, що важлива не кількість людей, а зброя та технології. А ще гроші та тиск. Чесно кажучи, ми дали можливість молоді віком від 18 до 24 років показати, що вони можуть служити, якщо цього захочуть наші партнери. Але тим часом тисячі людей воюють на передовій без належної зброї, — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше вже повідомлялось, що Верховна Рада не буде повторно розглядати питання зниження мобілізаційного віку. За словами голови парламенту Руслана Стефанчука раніше вік мобілізації вже знизили з 27 до 25 років.