Зеленський заявив, що РФ мобілізує щомісяця до 50 тисяч людей — удвічі більше, ніж Україна

Володимир Зеленський, Фото: Пресс-служба президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця мобілізує від 40 до 50 тисяч людей, тоді як Україна — приблизно 25-27 тисяч.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє NV.

Глава держави наголосив, що будь-які сигнали з боку США про можливе покращення відносин з Росією лише стимулюють її керівництво до посилення мобілізаційних заходів.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко зазначав, що загальний мобілізаційний ресурс РФ становить близько 25 мільйонів осіб — це як військовозобов’язані, так і спеціалісти суміжних професій. При цьому реально підготовлених до бойових дій військовослужбовців у Росії — близько 3 мільйонів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Слід також наголосити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії майже 45 тисяч українських чоловіків призовного віку незаконно виїхали за кордон. Ще близько 30 тисяч були затримані при спробі перетнути державний кордон.