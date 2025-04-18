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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закони

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу ПрезидентаПрезидент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Відповідні закони з'явилися на сайті Верховної Ради. 

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 15 квітня, а вже 16 квітня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.

В Україні вже 15 раз продовжили воєнний стан і мобілізацію, з початку  повномасштабного  вторгнення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

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