В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закони
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:40, 18 квітня, 2025
-
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 9 травня до 6 серпня 2025 року.
Відповідні закони з'явилися на сайті Верховної Ради.
Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 15 квітня, а вже 16 квітня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.
В Україні вже 15 раз продовжили воєнний стан і мобілізацію, з початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.
Останні новини про: Війна в Україні