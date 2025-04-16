Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
11:32, 16 квітня, 2025
-
У середу, 16 квітня, Верховна Рада України підтримала продовження режиму воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 6 серпня 2025 року.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідні рішення проголосували 357 народних депутатів, проти — лише один парламентар Олексій Гончаренко.
Також на 90 діб продовжили термін дії загальної мобілізації. За це рішення віддали голоси 346 депутатів.
Таким чином, воєнний стан та мобілізацію продовжено з 9 травня по 6 серпня. Це вже п’ятнадцяте продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Останні новини про: Війна в Україні