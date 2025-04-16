Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Результати голосування за продовження військового стану, 16 квітня 2025 року. Фото: Ярослав Железняк

У середу, 16 квітня, Верховна Рада України підтримала продовження режиму воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 6 серпня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідні рішення проголосували 357 народних депутатів, проти — лише один парламентар Олексій Гончаренко.

Також на 90 діб продовжили термін дії загальної мобілізації. За це рішення віддали голоси 346 депутатів.

Таким чином, воєнний стан та мобілізацію продовжено з 9 травня по 6 серпня. Це вже п’ятнадцяте продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 8 лютого до 9 травня 2025 року.