З початку вторгнення майже 45 тис. чоловіків незаконно залишили Україну

Затримання підозрюваних у схемі ухиляння від мобілізації у Миколаєві. Фото: СБУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії майже 45 тисяч українських чоловіків призовного віку незаконно виїхали за кордон. Ще близько 30 тисяч були затримані при спробі перетнути державний кордон.

Такі дані озвучили на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує обставини масових порушень правил виїзду військовозобов’язаних, пише народна депутатка Юлія Яцик.

У межах розслідувань уже відкрили понад сім тисяч кримінальних проваджень, однак лише трохи більше 400 завершилися реальними вироками.

На комісії зазначили, що схеми нелегального виїзду залишаються різноманітними — від використання фальшивих медичних довідок і документів про багатодітність до ухилення через систему «Шлях», оформлення навчання чи лікування за кордоном або виїзду через окуповані території до третіх країн. Деякі випадки пов’язані навіть із подвійним громадянством.

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Члени комісії окремо наголосили, що закриття системи «Шлях», через яку здійснювали перевезення гуманітарних вантажів, суттєво ускладнило логістику допомоги для військових. Утім, система використовувалася для зловживань і безконтрольного виїзду чоловіків, які не поверталися в Україну у визначений термін.

Серед ключових проблем називають відсутність чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у тих, хто перетинає кордон. Нині кожне рішення приймається індивідуально, без єдиних стандартів. Більше того, в електронній системі прикордонної служби не зберігаються копії документів, що стали підставою для виїзду, через що перевірити законність перетину кордону фактично неможливо.

Окреме занепокоєння викликає також те, що прикордонна служба не веде системного обліку повернення осіб, які виїхали на тимчасовій підставі, — це призводить до численних випадків, коли спортсмени, чиновники та інші категорії громадян не повертаються вчасно, а правоохоронці дізнаються про це надто пізно.

Комісія також звернула увагу на можливі зловживання з боку державних і військових органів, які надсилали листи з проханням надати дозвіл на перетин кордону конкретним особам. У ТСК зазначили, що вже витребували документи щодо цих листів для перевірки й виключення корупційної складової.

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні прикордонники разом із поліцією затримали 45-річного водія з України, який намагався нелегально переправити до Молдови кількох чоловіків призовного віку.