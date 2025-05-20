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На Одещині затримали водія, який за $11 тисяч вивозив чоловіків до Молдови

На Одещині затримали водія, який за гроші вивозив чоловіків до Молдови, фото: ДПСУНа Одещині затримали водія, який за гроші вивозив чоловіків до Молдови, фото: ДПСУ

На українсько-молдовському кордоні прикордонники разом із поліцією затримали 45-річного водія з України, який намагався нелегально переправити до Молдови кількох чоловіків призовного віку.

Пасажири — мешканці Одещини — знайшли «послугу» через закритий телеграм-канал, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Організатор схеми дав їм інструкції та вигадану історію для блокпостів: нібито вони їдуть до друга на риболовлю.

План полягав у тому, щоб дістатися до кордону на авто, а далі перейти його пішки, в обхід офіційних пунктів пропуску. Кожен із чоловіків мав заплатити по 11 тисяч доларів.

Проти організатора відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення людей через кордон. Чоловікам також загрожує відповідальність за спробу нелегального перетину. Справи передані до суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру керівнику благодійної організації. Його підозрюють в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через одеський кордон до Молдови.

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