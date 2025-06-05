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Рада не планує знижувати мобілізаційний вік, — Стефанчук

Руслан Стефанчук. Скриншот з відеоРуслан Стефанчук. Скриншот з відео

Верховна Рада не буде повторно розглядати питання зниження мобілізаційного віку.

Про це заявив Голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Громадському радіо».

За його словами, раніше вік мобілізації вже знизили з 27 до 25 років. Зараз молодь має можливість добровільно підписати контракт зі Збройними силами України.

«Я не думаю, що парламент буде якимось чином гратися з призовним віком», — зазначив Руслан Стефанчук.

Він також наголосив, що окрім оборони, необхідно думати і про майбутнє — зокрема про молодь віком до 18 років, яка після перемоги займатиметься відновленням країни.

Нагадаємо, що раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловився щодо можливого зниження призовного віку в Україні. Він зазначив, що це рішення не є популярним. Віталій Кім наголосив, що найефективніші військовослужбовці зазвичай мають вік 18-25 років.

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