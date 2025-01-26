«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловився щодо можливого зниження призовного віку в Україні.

Про це він сказав в інтревʼю «ТСН».

Він зазначив, що це рішення не є популярним, його також раніше не підтримував колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Водночас Віталій Кім наголосив, що найефективніші військовослужбовці зазвичай мають вік 18-25 років.

— Насправді, найефективніші хлопці — це 18-25 років. Їх багато. Кальянщик мій був хлопцем, який завжди якийсь проблемний, пішов туди. Він вже «настріляв» коробок там 20 з чимось. От руки в нього стоять і все, медалі нагороди в нього державні — красавчик. Просто тому що ти молодий сильний, швидко думаєш і маєш хист до технологій, то це безумовно ефективно, — зазначив Віталій Кім.

Також він зауважив, що йому важко сказати, наскільки правильним є таке рішення, оскільки він не володіє достатньою кількістю даних для оцінки.

— Я мислю відразу паралельно в двох площинах. Перша — це державна позиція, друга — це особиста. Що таке особиста, це коли в тебе є син, брат і таке інше. Я можу казати, в принципі, ну маю право, тому що мій молодший брат не призовного віку пішов в армію і зараз командир роти, сестра служить, всі знайомі служать. Я маю право казати свою думку… Але висновки не роблю, тому що це питання складне і важке, — каже Віталій Кім.

Нагадаємо, що раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що знижувати мобілізаційний вік в Україні недоцільно. За його словами, чоловіки віком від 30 до 45 років становлять найефективніший резерв для поповнення лав Збройних сил України.

Слід зазначити, що США закликає Україну переглянути мобілізаційне законодавство і дозволити призивати до армії людей з 18 років, щоб збільшити чисельність збройних сил.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на повідомлення США щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. За його словами, немає сенсу сприймати такі заклики, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно.