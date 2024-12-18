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У нас є достатньо чоловіків від 30 до 45 років: омбудсмен проти зниження мобілізаційного віку

Дмитро Лубінець: Чоловіки середнього віку — найефективніший резерв для ЗСУ. Фото: УПДмитро Лубінець: Чоловіки середнього віку — найефективніший резерв для ЗСУ. Фото: УП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що знижувати мобілізаційний вік в Україні недоцільно. За його словами, чоловіки віком від 30 до 45 років становлять найефективніший резерв для поповнення лав Збройних сил України.

Таку думку він висловив, під час інтерв'ю Українській правді.

«Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку — від 30 до 45 років. Це – найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати і, напевно, повинні воювати», — зазначив він. 

Омбудсмен також повідомив, що станом на грудень 2024 року до його офісу надійшло майже чотири тисячі скарг на дії представників територіальних центрів комплектування під час мобілізації. Серед лідерів — Закарпаття, де таких звернень найбільше, на другому місці — Кропивницький. 

«На мій погляд, все залежить від обласного керівника ТЦК, наскільки це професійна людина, чи змогла вона побудувати роботу так, щоб і мобілізація проводилась, і права людини не порушувались», — переконаний омбудсмен.

Лубінець розповів про випадок, коли після його подання провели додатковий розгляд на військово-лікарській комісії.

«Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали «повністю здоровою», має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду», — розповів він.

Раніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на повідомлення США щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. 

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