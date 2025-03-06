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Залужний заявив, що США руйнують світовий порядок

Валерій Залужний. Фото: ZUMA PRESS, INC./ALAMYВалерій Залужний. Фото: ZUMA PRESS, INC./ALAMY

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що США «руйнують світовий порядок».

Таку думку він висловив під час виступі в  Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House в Лондоні, повідомляє видання The Times.

Він вважає, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу.

«Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США», — заявив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний не відповів прямо, чи балотуватиметься на посаду президента України, однак він зазначив, що подумає про це.

У лютому 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Пізніше Валерія Залужного призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

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