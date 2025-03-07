В Україні запровадили надбавку до зарплати за знання англійської мови, фото: hromadske.ua

Кабінет Міністрів затвердив порядок нарахування надбавки за володіння англійською мовою.

Надбавка становитиме 10% посадового окладу, а її отримувачі повинні мати рівень знання мови не нижче B2 відповідно до шкали Ради Європи з мовної освіти, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

На додаткові виплати зможуть претендувати:

голови та заступники місцевих державних адміністрацій;

військовослужбовці-контрактники;

поліціянти;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти;

працівники сфери освіти та науки, а також деякі інші категорії.

За словами Тараса Мельничука, порядок нарахування набуде чинності одночасно з введенням у дію частини 6 статті 4 Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» та діятиме протягом чотирьох років.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.