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В Україні запровадили надбавку до зарплати за знання англійської мови

В Україні запровадили надбавку до зарплати за знання англійської мови, фото: hromadske.uaВ Україні запровадили надбавку до зарплати за знання англійської мови, фото: hromadske.ua

Кабінет Міністрів затвердив порядок нарахування надбавки за володіння англійською мовою.

Надбавка становитиме 10% посадового окладу, а її отримувачі повинні мати рівень знання мови не нижче B2 відповідно до шкали Ради Європи з мовної освіти, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

На додаткові виплати зможуть претендувати:

  • голови та заступники місцевих державних адміністрацій;
  • військовослужбовці-контрактники;
  • поліціянти;
  • керівники державних наукових установ;
  • керівники закладів вищої освіти;
  • працівники сфери освіти та науки, а також деякі інші категорії.

За словами Тараса Мельничука, порядок нарахування набуде чинності одночасно з введенням у дію частини 6 статті 4 Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» та діятиме протягом чотирьох років.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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