В Україні запровадили надбавку до зарплати за знання англійської мови
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- Марія Хаміцевич
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16:50, 07 березня, 2025
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Кабінет Міністрів затвердив порядок нарахування надбавки за володіння англійською мовою.
Надбавка становитиме 10% посадового окладу, а її отримувачі повинні мати рівень знання мови не нижче B2 відповідно до шкали Ради Європи з мовної освіти, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
На додаткові виплати зможуть претендувати:
- голови та заступники місцевих державних адміністрацій;
- військовослужбовці-контрактники;
- поліціянти;
- керівники державних наукових установ;
- керівники закладів вищої освіти;
- працівники сфери освіти та науки, а також деякі інші категорії.
За словами Тараса Мельничука, порядок нарахування набуде чинності одночасно з введенням у дію частини 6 статті 4 Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» та діятиме протягом чотирьох років.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.