Європейські країни шукають альтернативу Starlink для України, — FT

Європейські країни шукають варіанти заміни супутникового інтернету Starlink для України на тлі можливого припинення його роботи.

Про це пише Financial Times.

Відомо, що переговори з європейськими урядами та організаціями про надання своїх послуг Україні ведуть чотири супутникові оператори: люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, британський Viasat (власник Inmarsat) та французький Eutelsat/OneWeb.

Однак видання пише, що повноцінно замінити Starlink складно, адже нині понад 40 тисяч його терміналів забезпечують зв’язок для військових, лікарень, бізнесу та гуманітарних організацій.

Одним із головних рушіїв цих переговорів стала зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, невдовзі після якої Америка зупинила постачання військової допомоги для України.

На тлі цього в Європі також активізувалися обговорення про створення власної супутникової мережі IRIS². Її вартість оцінюють у 10,6 мільярда євро. Проте запуск цього проєкту запланований лише на 2030 рік. Зараз же країни ЄС переглядають масштаб цього проєкту з урахуванням нових реалій безпеки.