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«Це ключ до головоломки», — Маск закликав накласти санкції на українських олігархів

Ілон Маск Фото: ReutersІлон Маск Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск закликав застосовувати санкції проти десяти найбагатших українських олігархів.

Про це Маск написав на своїй сторінці X.

Користувач  Нік Сортор опублікував на своїй сторінці відео із розгорнутим українським прапором біля Білого Дому, висловивши впевненість, що його виготовлення профінансували американські платники податків. Він закликав Департамент урядової ефективності, яким керує Ілон Маск, перевірити чи не було використано на цей прапор коштів федерального бюджету США.

Відповідаючи на повідомлення іншого користувача, який закликав більше не надавати Україні грошову підтримку, Маск запропонував застосувати санкції проти десяти українських олігархів.

«Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки», — написав він.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск раніше звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

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