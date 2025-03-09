Китай, РФ та Іран проведуть спільні військово-морські навчання

Військові кораблі. Ілюстративне фото: AFP/Getty Images

Спільні військово-морські навчання, які щорічно організовують Іран, Росія та Китай, розпочинаються 10 березня в південно-східному іранському порту Чабахар.

Про це повідомило видання Barrons, з посиланням іранські ЗМІ.

За даними Tasnim, навчання відбудуться «в північній частині Індійського океану» і мають на меті «зміцнити безпеку в регіоні і розширити багатостороннє співробітництво між країнами-учасницями».

«Очікується, що в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та бойові і допоміжні судна військово-морських сил Китаю і Росії, а також військові кораблі ВМС армії Ірану і Корпусу вартових ісламської революції», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Азербайджан, Південна Африка, Оман, Казахстан, Пакистан, Катар, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати і Шрі-Ланка будуть присутні як спостерігачі.

Міністерство оборони КНР в соціальній мережі WeChat повідомило, що Китай розгорне «есмінець і судно забезпечення».

Як повідомляє Радіо свобода, Росія, Китай та Іран регулярно проводять спільні військово-морські навчання в Перській затоці. У 2022 році вони відбувалися в січні, за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Аналогічні навчання також були в 2019, 2023 і 2024 роках.

Нагадаємо, що китайські посадовці через посередників пропонували команді президента США Дональда Трампа організувати його зустріч із Володимиром Путіним.