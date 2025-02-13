Китай пропонував Трампу зустрітися з Путіним без Зеленського, — ЗМІ

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін, Фото: CNBC.com

Китайські посадовці через посередників пропонували команді президента США Дональда Трампа організувати його зустріч із Володимиром Путіним.

Як пише The Wall Street Journal, ця пропозиція передбачала проведення американо-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського. Також китайська сторона висловлювала готовність сприяти «миротворчим зусиллям після можливого перемир'я».

Водночас у США та Європі до ініціативи поставилися скептично, оскільки Китай підтримує тісні відносини з Росією. У Білому домі відмовилися підтвердити отримання пропозиції, але один зі співрозмовників назвав її «зовсім не життєздатною».

Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що йому нічого не відомо про такі ініціативи, але висловив сподівання, що сторони працюватимуть над деескалацією.

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Водночас джерела WSJ зазначають, що Сі Цзіньпін не хоче ризикувати відносинами з Москвою, а його ініціатива не передбачає скорочення економічної підтримки Росії.

Мирні переговори

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».