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Туск після суперечки Польщі та США щодо Starlink: Лідерство — це повага до союзників

Дональд Туск, фото: Getty ImagesДональд Туск, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до поваги менших партнерів після критики, яку держсекретар США Марко Рубіо та бізнесмен Ілон Маск висловили на адресу міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Про це він написав у соціальній мережі Х, опублікувавши допис англійською мовою.

«Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть для менших і слабших. Ніколи не зарозумілість. Шановні друзі, подумайте», — написав Дональд Туск.

Хоча прем’єр не уточнив, на кого саме спрямована його заява, користувачі у коментарях пов’язали її зі Сполученими Штатами.

Напередодні глава Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск заявив, що, надавши Україні доступ до супутникової системи Starlink, він «кинув виклик» російському президенту Володимиру Путіну, але зараз хоче, щоб війна завершилася.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, країна якого фінансує роботу терміналів Starlink для України, відповів, що Польща може знайти інших постачальників.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Сікорського у вигадках, заявивши, що ніхто не погрожував відключити Starlink в Україні.

«І скажи спасибі, тому що без Starlink Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею», — заявив Марко Рубіо.

Ілон Маск також різко відповів главі польської дипломатії:

«Тихо, маленька людино. Ви платите незначну частину вартості. І Starlink нічим не замінити», — написав він.

Пізніше Ілон Маск запевнив, що Starlink ніколи не припинить роботу в Україні, незалежно від його політичних розбіжностей із офіційною позицією щодо війни.

Раніше Ілон Маск закликав застосовувати санкції проти десяти найбагатших українських олігархів. Він вважає санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, «ключ до головоломки».

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