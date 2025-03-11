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У Канаді «завірусилося» фото Трюдо, який іде з посади разом із кріслом

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Фото: ReutersПрем’єр-міністр Джастін Трюдо. Фото: Reuters

У Канаді стало вірусним фото прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, зроблене після його зустрічі з його наступником Марком Карні. Під час зустрічі обговорювався процес передачі влади.

Як повідомляє «Європейська правда», Карні після переговорів запевнив журналістів, що перехід влади буде «плавним та швидким».

Водночас фотограф агентства Reuters зафіксував момент, коли Трюдо виходить з Парламентського пагорба, несучи своє крісло з Палати громад, і показує язика на камеру.

Світлина миттєво поширилася в соцмережах. Дехто похвалив прем’єра за почуття гумору, інші ж розкритикували його, звинувативши у тому, що він «знову щось забирає», як і під час свого перебування на посаді.

Зазначається, що згідно з парламентськими правилами, члени парламенту, які йдуть, мають право придбати копію свого крісла.

Нагадаємо, що Марк Карні переміг на виборах лідера Ліберальної партії та змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра до проведення загальних виборів. Як повідомляє AP, Карні отримав 86% голосів. У голосуванні взяли участь близько 152 тисяч членів партії.

Раніше, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення Україні 5 мільярдів канадських доларів, отриманих із заморожених активів Росії. Це приблизно 3,5 мільярдів доларів. 

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