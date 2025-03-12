В Україні 90 громад отримали від благодійників громадський транспорт, але не можуть ним перевозити містян

Автобуси, які від Стамбулу отримала Одеса, але міська влада не може їх використовувати для перевезення пасажирів. Фото: пресслужба Одеської мерії

В Україні близько 90 громад з 13 областей отримали від благодійників громадський транспорт, але не можуть використовувати його для перевезення пасажирів через законодавчу колізію.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, сьогодні, 12 березня, 283 народні депутати підтримали урядовий законопроєкт №12177-1, який вносить зміни до деяких законів України.

Він зазначив, що це важливий крок аби «розблокувати» процес та повноцінно задіяти техніку. Зокрема, мова йде про автобуси, трамваї, тролейбуси, вагони метро.

«Працюємо, щоб невдовзі законопроєкт був схвалений вцілому, а громади змогли використовувати транспорт за призначенням. Крім того, це очевидно вплине на те, щоб громади не відмовлялись від пропозицій і надалі отримати такий транспорт від благодійників», — написав він.

Раніше повідомлялось, що Одеса отримала від міста-побратима Стамбула десять автобусів Mercedes, але через складності в документальному оформлені, транспорт не може вийти на міські маршрути.