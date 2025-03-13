Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на території Польщі

Анджей Дуда. Фото: Maciek Jazwiecki/FT

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США передати ядерну зброю на її територію в якості стримуючого фактору проти майбутньої російської агресії.

Про це він сказав в інтервʼю виданню Financial Times.

Президент Польщі заявив, що вважає очевидним можливість передислокації ядерних боєголовок США, які наразі зберігаються в Західній Європі або на території США, до Польщі. Цю ідею польський лідер нещодавно обговорював зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.

«Кордони НАТО змістилися на схід у 1999 році, тому через 26 років має відбутися і переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно», — наголосив Анджей Дуда.

Подібну ініціативу президент Польщі вже пропонував адміністрації Джо Байдена у 2022 році, але тоді вона не отримала підтримки. Дуда також нагадав про заяву президента РФ Володимира Путіна у 2023 році щодо переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі.

«Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю в Білорусь... Вони ні в кого не питали дозволу», — додав польський президент.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що країна повинна прагнути до отримання доступу до ядерної та іншої нетрадиційної зброї. Він також згадав про можливість участі Польщі в ініціативі французької ядерної парасольки, запропонованій президентом Емманюелем Макроном.

Раніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, якщо питання вступу України до НАТО зникне, країна буде захищатися від російської загрози всіма можливими способами.