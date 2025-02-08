В Україні є всі умови для появи щонайменше «брудної» ядерної зброї, — ексголова МЗС

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Фото: kmbs.ua

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, якщо питання вступу України до НАТО зникне, країна буде захищатися від російської загрози всіма можливими способами.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, коментуючи слова спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога про те, що шанс України повернути ядерну зброю «десь між малим і нульовим».

Дипломат каже, що українську сторону не влаштовує припинення війни будь-якою ціною — тобто за рахунок самої України.

«А щодо ядерної зброї, то в нас є всі необхідні умови для того, щоб щонайменше «брудна» ядерна зброя опинилася в українських руках. Це не те, чим зараз володіють США і Росія, але вона може бути стримуючим фактором. Там бісяться «за порєбріком», але ми повинні думати про свою безпеку», — каже Володимир Огризко.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави та відповідного озброєння.