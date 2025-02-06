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Шанс між мізерним і нульовим, — спецпредставник США про ідею Зеленського надати Україні ядерну зброю

Українські військові готуються до знищення міжконтинентальної балістичної ракети СС-19, грудень 1997 року. Архівне фотоУкраїнські військові готуються до знищення міжконтинентальної балістичної ракети СС-19, грудень 1997 року. Архівне фото

Спецпредставник президента США Кіт Келлог відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави та відповідного озброєння.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, коментуючи заяву Президента Володимира Зеленського про надання Україні ядерної зброї.

На його думку, це не реалістичні плани, який має нульові шанси на реалізацію. 

«Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад — десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не відбудеться», — сказав він.

Кіт Келлог, якого Дональд Трамп призначив координувати питання мирного плану у війні, вважає, що ідея ядерного озброєння України приречена на провал.

«Пам'ятаєте, президент сказав, що ми — уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду», — зазначив спецпредставник президента США.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з  Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

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