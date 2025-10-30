  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї

Фото: AFPДональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. Фото: AFP

Американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству оборони США розпочати випробування ядерної зброї. За його словами, це рішення ухвалено для того, щоб діяти «на рівних умовах» із Росією та Китаєм.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що США мають найбільший у світі арсенал ядерної зброї, і нагадав, що під час його першого президентського терміну відбулося повне оновлення та модернізація цього потенціалу.

«Через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але не мав вибору. Росія — на другому місці, Китай — на третьому, але через п’ять років він може нас наздогнати. У зв’язку з випробуваннями, які проводять інші країни, я доручив Міністерству війни розпочати власні випробування на рівних умовах», — написав Дональд Трамп.

Він також зазначив, що процес випробувань «розпочнеться негайно».

Допис Дональда ТрампаДопис Дональда Трампа. Скриншот з Truth Social

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна про успішні випробування ядерної крилатої ракети «Буревісник».

Нагадаємо, оголошення про випробування «Буревісника» пролунало на тлі зриву запланованого саміту між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Незабаром після цього Білий дім також запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Лукойл» та «Роснефть».

Останні новини про: Дональд Трамп

«Я ще не закінчила», — Гарріс натякнула, що в майбутньому можливо балотуватиметься в президенти США
«Хай спершу завершить війну», — Трамп розкритикував вихваляння Путіна ядерною ракетою «Буревісник»
Я думав, що з цим буде найпростіше, — Трамп про завершення війни в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

«Яка група, такий і переворот», — Кім відповів телеграм-каналам, чиї прогнози щодо сесії міськради не виправдались

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань, — Фалько

Юлія Бойченко
новини

Депутат Єрмолаєв назвав Кісельову бутафорським керівником комісії із законності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вперше про це чую. Якщо б повідомили, був би присутній», — депутат Чайка заявив, що його не запрошували на очну сесію міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дональд Трамп

Я думав, що з цим буде найпростіше, — Трамп про завершення війни в Україні
«Хай спершу завершить війну», — Трамп розкритикував вихваляння Путіна ядерною ракетою «Буревісник»
«Я ще не закінчила», — Гарріс натякнула, що в майбутньому можливо балотуватиметься в президенти США

«Яка група, такий і переворот», — Кім відповів телеграм-каналам, чиї прогнози щодо сесії міськради не виправдались

Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань

1 година тому

У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей

Головне сьогодні