Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. Фото: AFP

Американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству оборони США розпочати випробування ядерної зброї. За його словами, це рішення ухвалено для того, щоб діяти «на рівних умовах» із Росією та Китаєм.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що США мають найбільший у світі арсенал ядерної зброї, і нагадав, що під час його першого президентського терміну відбулося повне оновлення та модернізація цього потенціалу.

«Через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але не мав вибору. Росія — на другому місці, Китай — на третьому, але через п’ять років він може нас наздогнати. У зв’язку з випробуваннями, які проводять інші країни, я доручив Міністерству війни розпочати власні випробування на рівних умовах», — написав Дональд Трамп.

Він також зазначив, що процес випробувань «розпочнеться негайно».

Допис Дональда Трампа. Скриншот з Truth Social

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна про успішні випробування ядерної крилатої ракети «Буревісник».

Нагадаємо, оголошення про випробування «Буревісника» пролунало на тлі зриву запланованого саміту між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Незабаром після цього Білий дім також запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Лукойл» та «Роснефть».