Трамп скасував зустріч із Путіним та висловився про ракети «Tomahawk» для України

Трамп скасував зустріч із Путіним і прокоментував постачання ракет Україні. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті. Та прокоментував можливе постачання Україні ракет «Tomahawk».

Про це він заявив під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Дональда Трампа, зустріч не відбудеться, бо сторони «не досягли б потрібного результату».

— Я скасував зустріч із Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти, тому я це зробив. Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить, — сказав він.

Також Дональд Трамп прокоментував можливість постачання Україні ракет «Tomahawk». За його словами, для навчання з ними потрібно щонайменше пів року.

— Єдиний спосіб — це якщо їх запустимо ми, але ми цього не збираємося робити, — додав президент США.

Ситуація щодо надання Укрїні ракет «Tomahawk»

Раніше Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання далекобійних ракет Tomahawk.

Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Пізніше повідомили, що США зможуть поставити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи суттєво вплине на хід бойових дій чи ситуацію на полі бою.