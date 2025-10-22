  • середа

Трамп не виключив зустріч із Путіним, але остаточного рішення немає

Дональд Трамп ще не ухвалив рішення про зустріч з Путіним. Фото: aa.com.trДональд Трамп ще не ухвалив рішення про зустріч з Путіним. Фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточне рішення щодо можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним наразі не ухвалено.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, коментуючи повідомлення про припинення підготовки до зустрічі в Будапешті.

— Ні, ні, я не хочу марнувати час на зустрічі, я не хочу марнувати час, тому подивлюся, що буде далі… Я сказав: «Йдіть на лінію, йдіть на лінію бою, на лінію фронту, відступіть і йдіть додому, і всі візьміть відпустку», бо у вас є дві країни, які вбивають одна одну, — зазначив Дональд Трамп.

Він додав, що остаточне рішення ще не прийнято: «Подивимося, що буде, ми ще не визначились».

Пізніше президент уточнив, що його слова не означали, нібито зустріч із Путіним буде «марнуванням часу».

— Я не казав, що це буде марнуванням часу. Ніколи не знаєш, що може статися. На цьому фронті відбувається багато речей. Ми повідомимо вам про це протягом наступних двох днів, — сказав Дональд Трамп.

Раніше Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є»: «Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.

