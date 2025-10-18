Трамп після зустрічі із Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є»

Трамп заявив, що настав час «припинити вбивства і укласти угоду». Фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є».

Про це він написав у соцмережі Х. За його словами, зустріч із Володимиром Зеленським була «цікавою і сердечною».

«Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить. Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей», — написав Дональд Трамп.

Під час брифінгу Володимир Зеленський погодився з його словами, зазначивши, що «ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Дональд Трамп правий — важливо це зупинити, а потім почати розмову».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.