Я завершив вісім війн і завершу дев'яту, — Трамп про російсько-українську війну

Президенти Трамп і Зеленський перед початком переговорів делегацій США та України у Білому домі. Фото: Reutures

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько».

Про це йшла мова під час зустрічі між президентом України та президентом США у Вашингтоні 17 жовтня.

Дональд Трамп підкреслив, що прагне досягти миру без використання нових ударних систем, зокрема ракет «Томагавк».

— Я прагну закінчувати війни. Ця війна — росії проти України — завершиться успіхом. Почекайте. Ми досить близькі до цього. Нам потрібні Томагавки та багато іншої зброї, яку ми відправляємо в Україну. Це одна з причин, чому ми хочемо покласти край цій війні. Сподіваюсь, ми зможемо завершити війну, не думаючи про Томагавки. Я завершив вісім війн і завершу дев'яту,— Дональд Трамп.

Дональд Трамп повідомив, що зустріч представників США та РФ в Угорщині відбудеться у двосторонньому форматі. Президент України, за його словами, долучатиметься до розмови дистанційно:

— Зустріч у Угорщині, найімовірніше, буде подвійною зустріччю. Ми будемо на зв’язку з Зеленським.

На його думку, як російський президент Володимир Путін, так і український лідер Володимир Зеленський зацікавлені в завершенні війни.

— Я думаю, Путін хоче закінчити війну. Інакше він би не говорив так. Я також думаю, що Зеленський хоче її завершити. Ми маємо сісти разом, три президенти. Буде набагато легше, якщо люди розумітимуть одне одного. В даний момент вони (Зеленський і Путін) віддаляються один від одного, — Дональд Трамп.

Напередодні, 16 жовтня, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де провів низку зустрічей із представниками американського оборонного сектору, зокрема з виробником систем Patriot. Президент України заявив, що сподівається на «новий імпульс до приборкання терору й війни, який допоможе завершити російську агресію проти України».

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.