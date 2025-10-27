«Хай спершу завершить війну», — Трамп розкритикував вихваляння Путіна ядерною ракетою «Буревісник»

Президент Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна про успішні випробування ядерної крилатої ракети «Буревісник».

Про це повідомляє CNN.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One під час поїздки до Азії, різко розкритикував заяву Володимира Путіна про успішне випробувала ядерної крилатої ракети «Буревісник». За заявами російських чиновників, вона перебувала в повітрі близько 15 годин і подолала понад 14 тисяч кілометрів, а тому Росія має намір розпочати роботи з розгортання цієї зброї.

— Вони знають, що ми маємо ядерний підводний човен — найкращий у світі — просто біля їхнього узбережжя. Тож нам не потрібно долати 8 тисяч миль. Ми не граємося з ними, і вони не граються з нами. Ми постійно тестуємо ракети, — сказав Дональд Трамп.

Водночас він додав, що наразі такі заяви Володимира Путіна недоречні, і закликав російського лідера краще зосередитися на завершенні війни в Україні.

— Я не думаю, що це взагалі доречно — такі заяви. Йому слід спершу завершити війну, яка мала тривати один тиждень, а зараз йде вже четвертий рік. Ось чим він має займатися замість випробувань ракет, — наголосив президент США.

На запитання журналістів про можливі нові санкції проти Росії, він відповів, що світ «скоро дізнається».

Нагадаємо, оголошення про випробування «Буревісника» пролунало на тлі зриву запланованого саміт між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Незабаром після цього Білий дім також запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Лукойл» та «Роснефть».