Дуда розкритикував главу МЗС за суперечку з США та Маском щодо Starlink

Анджей Дуда, фото prezydent.pl

Президент Польщі Анджей Дуда не підтримав позицію міністра закордонних справ Радослава Сікорського у його публічній суперечці з держсекретарем США Марко Рубіо та мільярдером Ілоном Маском щодо роботи системи Starlink в Україні.

В інтерв’ю Financial Times він назвав втручання Сікорського «абсолютно непотрібним», пише hromadske.

— Ви не обговорюєте з американською адміністрацією у Twitter, ви робите це через дипломатичні канали, — наголосив Анджей Дуда.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував ситуацію, закликавши союзників до поваги, але відкрито не критикував Радослава Сікорського.

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Передісторія конфлікту

Минулого тижня Ілон Маск заявив, що, надавши Україні доступ до Starlink, він «кинув виклик» Володимиру Путіну, але тепер хоче завершення війни. На це Радослав Сікорський, чия країна фінансує роботу терміналів для України, попередив, що Польща може знайти інших постачальників.

У відповідь Марко Рубіо заявив, що Сікорський «вигадує» і що «ніхто не погрожував» відключити Україну від Starlink. Він також додав: «І скажи спасибі, тому що без Starlink Україна б цю війну давно програла, і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею».

Ілон Маск теж не залишився осторонь і відповів польському міністру: «Тихо, маленька людино. Ви платите незначну частину вартості. І Starlink нічим не замінити».

Згодом Маск запевнив, що Starlink продовжить працювати в Україні, «незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України».

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до поваги менших партнерів після критики Рубіо та Маска. Він написав, що «справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників».