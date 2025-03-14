ЄС продовжив санкції проти Росії, але на вимогу Угорщини виключив кількох осіб

ЄС продовжив санкції проти Росії до 15 вересня, фото: detector.media

Європейський Союз продовжив до 15 вересня санкції проти 2400 російських фізичних та юридичних осіб у відповідь на агресію Росії проти України. Однак Угорщина погодилася підтримати це рішення лише в обмін на виключення кількох осіб зі списку санкцій.

Про це повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Reuters.

Будапешт погрожував заблокувати поновлення санкцій, вимагаючи виключити з переліку дев’ятьох осіб, зокрема російського олігарха Михайла Фрідмана. Однак, за даними дипломатичних джерел Reuters, у підсумку зі списку викреслили лише трьох:

Гульбахор Ісмаїлову — сестру бізнесмена Алішера Усманова;

В'ячеслава Кантора — бізнесмена;

Михайла Дегтярьова — міністра спорту РФ.

Крім того, санкції не були продовжені щодо Володимира Рашевського, колишнього очільника компанії «Єврохім», але не через угорський тиск, а через слабку юридичну доказову базу. Ще троє осіб будуть виключені зі списку через їхню смерть.

Нагадаємо, що у лютому цього року США продовжили санкції проти Росії ще на рік через її військову агресію в Україні. У документі Білого дому зазначено, що політика Росії щодо України «підриває демократичні процеси, загрожує її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності».