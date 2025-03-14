ЄС продовжив санкції проти Росії, але на вимогу Угорщини виключив кількох осіб
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- Марія Хаміцевич
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13:43, 14 березня, 2025
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Європейський Союз продовжив до 15 вересня санкції проти 2400 російських фізичних та юридичних осіб у відповідь на агресію Росії проти України. Однак Угорщина погодилася підтримати це рішення лише в обмін на виключення кількох осіб зі списку санкцій.
Про це повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Reuters.
Будапешт погрожував заблокувати поновлення санкцій, вимагаючи виключити з переліку дев’ятьох осіб, зокрема російського олігарха Михайла Фрідмана. Однак, за даними дипломатичних джерел Reuters, у підсумку зі списку викреслили лише трьох:
- Гульбахор Ісмаїлову — сестру бізнесмена Алішера Усманова;
- В'ячеслава Кантора — бізнесмена;
- Михайла Дегтярьова — міністра спорту РФ.
Крім того, санкції не були продовжені щодо Володимира Рашевського, колишнього очільника компанії «Єврохім», але не через угорський тиск, а через слабку юридичну доказову базу. Ще троє осіб будуть виключені зі списку через їхню смерть.
Нагадаємо, що у лютому цього року США продовжили санкції проти Росії ще на рік через її військову агресію в Україні. У документі Білого дому зазначено, що політика Росії щодо України «підриває демократичні процеси, загрожує її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності».
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