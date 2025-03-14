Мін'юст готує аналіз рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі

Вулиці Одеси, 2 травня 2014 року. Фото: EPA

Мін’юст України взяв до уваги рішення Європейського суду з прав людини у справі щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі та готує комплексний аналіз висновків і план дій.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У міністерстві зазначили, що Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль Європейського суду з прав людини.

«Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади», — говориться у повідомленні.

Мін’юст звернув увагу, що суд визнав значну роль російської дезінформації у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями. Крім того підтвердив, що відповідальні за неналежні дії посадовці втекли до Росії та отримали там громадянство. Водночас суд відзначив відсутність упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів, а також врахував складність ситуації для на той час сформованого уряду країни.

Напередодні ЄСПЛ назвав Україну винною в бездіяльності під час зіткнення активістів в Одесі 2 травня 2014 року, коли загинули 48 людей.

Раніше у Генпрокуратурі заявили, що немає доказів навмисної організації пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року.