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В облраді втратили запис засідання комісії, де погодили пільги на електроенергію для трьох громад Миколаївщини

Миколаївська обласна рада через технічний збій не змогла оприлюднити запис засідання комісії, на якому погодили пільги на електроенергію для жителів багатоквартирних будинків у Корабельному районі Миколаєва та двох інших громадах Миколаївщини.

Відповідне рішення 26 березня ухвалила постійна комісія Миколаївської обласної ради з питань ЖКГ, засідання якої відбулося онлайн, повідомляють «МикВісті».

Проте відеозапис комісії, який зазвичай публікують на офіційному YouTube-каналі облради, цього разу не зберігся.

Як пояснила керівниця виконавчого апарату облради Тетяна Лабарткава, під час завантаження відеофайлу стався технічний збій, тому оприлюднити запис неможливо. В апараті облради також зазначили, що аудіозапису засідання теж немає.

— Сьогодні відбулося засідання комісії з питань комунальної власності під головуванням депутата Олександра Мосіна. Через технічну помилку відеозапис не зберігся, тому його неможливо опублікувати. Це перший випадок, коли сталася така технічна помилка. Зазвичай комісія проходить з аудіо та відеозаписом, але цього разу збій стався при завантаженні файлів. У порядку денному зазначалося, що комісія буде проводитися в депутатській кімнаті, де був присутній куратор комісії. Всі депутати працювали в дистанційному режимі. Наша апаратура для запису зберігається в окремому кабінеті. Комісія розглядала питання виконання постанови Кабміну №1479, яка з 25 грудня 2024 року передбачає пільговий тариф на електроенергію для будинків без централізованого чи газового опалення, — зазначила Тетяна Лабарткава.

Скриншот з сайту Миколаївської обласної радиСкриншот з сайту Миколаївської обласної ради, де публікуються графіки постійних комісій

Депутати підтримали рекомендації щодо підтвердження відсутності централізованого теплопостачання та газопостачання у цих будинках. Відповідний висновок передадуть до НКРЕКП і облтеплоенерго, аби мешканці змогли скористатися пільговим тарифом до 30 квітня 2025 року.

Рішення необхідно було ухвалити до кінця березня, щоб мешканці встигли отримати знижку. Таким чином, пільговий тариф становитиме 2,64 грн/кВт (до 2000 кВт), що на 1,68 гривні дешевше за стандартний.

Раніше у міськраді Миколаєва розповіли, що тепер ухвалювати рішення поза сесією можуть через телефонні консультації.

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