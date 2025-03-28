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Ердоган і Путін обговорили безпеку в Чорному морі та мирні ініціативи

Миколаївський морський порт. Ілюстративне фото: Миколаївська філія ДП «АМПУ»Миколаївський морський порт. Ілюстративне фото: Миколаївська філія ДП «АМПУ»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої заявив, що кроки по безпеці судноплавства в Чорному морі сприятимуть встановленню миру в Україні.

Про це повідомила пресслужба турецького президента сьогодні, 28 березня. 

У заяві зазначили, що Анкара уважно стежить за мирними ініціативами між Києвом і Москвою та готова сприяти переговорам, зокрема шляхом їхньої організації на турецькій території.

«Туреччина готова надати будь-яку допомогу, включаючи організацію мирних переговорів, для забезпечення справедливого і міцного миру», — йдеться у повідомленні.

Ердоган підкреслив, що гарантування безпечного судноплавства в Чорному морі є важливим кроком до вирішення конфлікту. Також він наголосив, що Туреччина докладає зусиль, аби не допустити перетворення Чорного моря на зону бойових дій.

Раніше повідомлялось, що США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. 

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