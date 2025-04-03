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Генсек НАТО: Російська загроза для Альянсу залишатиметься навіть після миру з Україною

Марк Рютте, фото:president.gov.uaМарк Рютте, фото:president.gov.ua

Росія становитиме загрозу для держав-членів НАТО ще багато років, навіть після можливого укладення мирної угоди з Україною.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте перед засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що НАТО має довгострокову стратегію щодо захисту своєї території від Росії. За його словами, загроза з боку Москви не зникне навіть після закінчення війни в Україні, тому Альянс повинен планувати оборонні заходи на 2032 рік і далі.

Також він підтвердив, що США залишаються надійним союзником НАТО, згадавши заяву Дональда Трампа про прихильність до статті 5 Договору Альянсу.

Окремо Рютте наголосив на очікуванні США, що європейські країни та Канада збільшать оборонні витрати. Він зазначив, що це необхідно через загрозу з боку Росії, нарощування Китаєм ядерних озброєнь, а також дії Ірану та Північної Кореї.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки розглядають варіант автоматичного надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду.

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