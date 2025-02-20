США розглядають автоматичний вступ України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди

США розглядають автоматичний вступ України до НАТО, фото: ukrinform.ua

Сполучені Штати Америки розглядають варіант автоматичного надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що РФ у разі підписання мирної угоди, порушить її та нападе на Україну, Київ автоматично отримає членство в НАТО.

«Таке положення було б спрямоване на розв'язання ключової проблеми для України та її союзників — що Росія може перегрупуватися і знову вторгнутися в країну», — кажуть американські посадові на умовах анонімності.

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Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував переговори між представниками США та Росії в Ер-Ріяді, які відбулися без участі України. Він наголосив, що Київ не погодиться на жодні російські ультиматуми.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.