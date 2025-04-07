Ескзаступника голови МЗС Мельник призначили новим послом України при ООН
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- Даріна Мельничук
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22:21, 07 квітня, 2025
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Постійне представництво України при ООН очолить колишній заступник міністра закордонних справ і посол у Німеччині Андрій Мельник.
Відповідний указ президента №215/2025 опублікували 7 квітня.
«Призначити Мельника Андрія Ярославовича Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй», — йдеться в указі.
Окремим рішенням Зеленський звільнив Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла у Бразилії, яка була його останнім місцем роботи.
До цього Андрій Мельник був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а перед тим — послом України в Німеччині.
Раніше Андрій Мельник запропонував Німеччині поділитися з Україною підводними човнами.
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