Голова ЦППР: Законопроєкт №13150 загрожує автономії місцевого самоврядування

голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Фото: ZN.UA

Як зазначає ZN.UA, законопроєкт №4298 про місцеві державні адміністрації, який запроваджував державний нагляд за органами місцевого самоврядування, фактично відхилено.

Видання повідомляє, що фракція «Слуга народу» зареєструвала альтернативний законопроєкт №13150, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України та спрямований на забезпечення законності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Документ передбачає державний контроль за органами місцевого самоврядування (ОМС) і вже опублікований на сайті Верховної Ради України.

«Цей законопроєкт не стосується реформи місцевих державних адміністрацій (МДА). Замість нагляду за актами органів місцевого самоврядування, який мали здійснювати районні державні адміністрації, пропонується контроль з боку обласних державних адміністрацій. Це лише погіршить ситуацію, адже обласні адміністрації вже функціонують як монстри, які сприймають області як власну територію. Що гірше, законодавець називає це «державним контролем», який поширюється на всі акти ОМС без обмеження делегованими повноваженнями», — говорить про законопроєкт №13150 — співатор основного законопроєкту №4298, голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

На думку експерта, законопроєкт фактично визнає всі органи місцевого самоврядування підконтрольними органам державного контролю, тобто обласним державним адміністраціям (ОДА).

«Під «контролем» мається на увазі підпорядкування: спочатку даються доручення чи делегуються повноваження, а потім контролюється їх виконання. Інших форм контролю просто не існує.Це може призвести до повного знищення автономності місцевого самоврядування», — зазначає Ігор Коліушко.

Нагадаємо, що миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич виступив проти ухвалення законопроєкту №4298, який надає обласним військовим адміністраціям право зупиняти рішення місцевих рад без судового розгляду.