  • вівторок

    8 квітня, 2025

  • 6.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Голова ЦППР: Законопроєкт №13150 загрожує автономії місцевого самоврядування

голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Фото: ZN.UAголова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Фото: ZN.UA

Як зазначає ZN.UA, законопроєкт №4298 про місцеві державні адміністрації, який запроваджував державний нагляд за органами місцевого самоврядування, фактично відхилено.

Видання повідомляє, що фракція «Слуга народу» зареєструвала альтернативний законопроєкт №13150, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України та спрямований на забезпечення законності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Документ передбачає державний контроль за органами місцевого самоврядування (ОМС) і вже опублікований на сайті Верховної Ради України.

«Цей законопроєкт не стосується реформи місцевих державних адміністрацій (МДА). Замість нагляду за актами органів місцевого самоврядування, який мали здійснювати районні державні адміністрації, пропонується контроль з боку обласних державних адміністрацій. Це лише погіршить ситуацію, адже обласні адміністрації вже функціонують як монстри, які сприймають області як власну територію. Що гірше, законодавець називає це «державним контролем», який поширюється на всі акти ОМС без обмеження делегованими повноваженнями», — говорить про законопроєкт №13150 — співатор основного законопроєкту №4298, голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

На думку експерта, законопроєкт фактично визнає всі органи місцевого самоврядування підконтрольними органам державного контролю, тобто обласним державним адміністраціям (ОДА).

«Під «контролем» мається на увазі підпорядкування: спочатку даються доручення чи делегуються повноваження, а потім контролюється їх виконання. Інших форм контролю просто не існує.Це може призвести до повного знищення автономності місцевого самоврядування», — зазначає Ігор Коліушко.

Нагадаємо, що миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич виступив проти ухвалення законопроєкту №4298, який надає обласним військовим адміністраціям право зупиняти рішення місцевих рад без судового розгляду.

Останні новини про: Місцева політика

«Тягар для міста»: «слуга народу» Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва
Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік
Що задекларували голови РДА на Миколаївщині: нерухомість, автівки, корпоративні права і готівка
Реклама

Читайте також:

новини

У центрі Миколаєва знесли сквер через аварію на трубі: водоканал обіцяє все відновити

Аліна Квітко
новини

Воював, щоб захистити Росію: апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок кримчанину, якого взяли у полон під час боїв за Кринки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі планують розширити зону платного паркування і почати евакуацію авто, що заважають руху

Аліна Квітко
новини

Куртка та спідниця на чотири роки: Миколаївська облрада звернеться до Міносвіти, щоб переглянути норми утримання для дітей-сиріт і спецшкіл

Аліна Квітко
новини

Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва?

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Місцева політика

Що задекларували голови РДА на Миколаївщині: нерухомість, автівки, корпоративні права і готівка
Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік
«Тягар для міста»: «слуга народу» Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва

У центрі Миколаєва знесли сквер через аварію на трубі: водоканал обіцяє все відновити

Апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок кримчанину, якого взяли у полон під час боїв за Кринки

4 години тому

Трамп стурбований зростанням обстрілів України з боку Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні