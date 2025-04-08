Київрада не змогла відправити у відставку секретаря Бондаренка, але він сам написав заяву

Будівля Київської міської ради. Фото: офіційний сайт Київради

Депутати Київської міської ради не підтримали ініціативу про звільнення заступника київського міського голови — секретаря Київради Володимира Бондаренка, однак після оголошення результатів голосування він подав заяву про відставку за власним бажанням.

Як повідомляє LB.ua, у таємному голосуванні взяли участь 96 депутатів.

За звільнення Бондаренка проголосували 34 обранці, 23 були проти, ще 38 утрималися. Кворум на позачерговій сесії 8 квітня був — у залі були присутні 83 депутати. Голосування проходило за допомогою паперових бюлетенів.

Після оголошення результатів голосування міський голова Віталій Кличко повідомив, що Володимир Бондаренко самостійно вирішив скласти повноваження.

Ініціатива щодо відставки належала фракції «Слуга народу», яка ще 3 квітня блокувала трибуну й вимагала включити питання до порядку денного. У результаті скликали окреме засідання, повністю присвячене цій темі.

Причиною ініціативи щодо звільнення стало фігурування Бондаренка на так званих «плівках Комарницького» — матеріалах прослуховування НАБУ в межах справи «Чисте місто». Згідно з ними, він нібито обговорював із Денисом Комарницьким формування порядку денного сесій та ухвалення рішень щодо земельних питань.

Раніше повідомлялось, що колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький виїхав за кордон, скориставшись схемою, у якій для розвідки маршруту використовували автомобіль із табличкою «200». Такі машини призначені для перевезення загиблих українських військових.