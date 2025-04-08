МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, — Сибіга
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- Світлана Іванченко
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18:10, 08 квітня, 2025
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Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні та вимагатиме пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ.
Про це повідомив головний дипломат країни Андрій Сибіга.
У дописі зазначається, що відомство засудило залучення Москвою громадян Китаю у війну проти України.
«Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до загарбницької війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали в МЗС тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень», — зазначив міністр закордонних справ України.
Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна.
«Громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН», — переконаний Андрій Сибіга.
Нагадаємо, 8 квітня українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
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