МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, — Сибіга

Андрій Сибіга. Фото: Офіс Президента України

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні та вимагатиме пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ.

Про це повідомив головний дипломат країни Андрій Сибіга.

У дописі зазначається, що відомство засудило залучення Москвою громадян Китаю у війну проти України.

«Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до загарбницької війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали в МЗС тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень», — зазначив міністр закордонних справ України.

Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна.

«Громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН», — переконаний Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 8 квітня українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.